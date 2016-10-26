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Эксперты: современные женщины стали пить наравне с мужчинами

Эксперты: современные женщины стали пить наравне с мужчинами
Австралийские и американские исследователи бьют тревогу – согласно последним данным, современные дамы употребляют такое же количество спиртных напитков, как и представители сильного пола, информирует replyua.net.

Ученые провели масштабное исследование, собрав доступные материалы из архивов, начиная с 1948 года и по сегодняшний день. Специалисты изучили около семи десятков научных работ и обнаружили, что сейчас одинаково пьют мужчины и женщины в Океании, Америке и странах Европы. Ученые сравнили данные по 4 миллионам человек, живущих на разных континентах, разделив их на группы «малопьющих» и «умеренно пьющих», а также на тех, кто страдает алкогольной зависимостью.

Эксперты выяснили, что последние 65 лет разрыв между мужчинами и женщинами по количеству употребляемого алкоголя постепенно сокращался, и сейчас женщины практически на равных с мужчинами, причем во всех группах. Интересно, что еще в начале прошлого века мужчины употребляли в два раза больше алкоголя, нежели дамы, но, начиная с 1991 года, женщины уравняли свою страсть к спиртным напиткам, и в некоторых странах пьют даже больше мужчин.

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