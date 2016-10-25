В Черном море найдено кладбище старинных кораблей

Около сорока кораблей Византийской и Османской империй, сохранившихся почти в идеальном состоянии, были найдены на дне Черного моря, информирует replyua.net со ссылкой на Daily Mail.
Археологи, которые занимаются «Черноморским проектом подводной археологии», для обнаружения старинных кораблей использовали современное глубоководное оборудование, с помощью которого можно проводить съемку на глубине до 1 800 метров. Кроме того, это оборудование позволяет сканировать дно в радиусе нескольких километров и фиксировать абсолютно все геофизические показатели. С помощью аппарата удалось сделать несколько очень четких снимков, на которых хорошо видны остовы кораблей и их обшивка.
По словам археологов, занимающихся этим масштабным проектом, корабли античной эпохи были найдены в непосредственной близости друг от друга, и они отлично сохранились благодаря очень низкому уровню кислорода в глубинах Черного моря. Нужно отметить, что поиски «кладбища» старинных судов проводились с помощью карты самых древних маршрутов по Черному морю. Тысячи лет назад такие маршруты соединяли Византию сразу с несколькими соседними государствами.
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