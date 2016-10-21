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Космический корабль NASA столкнулся в атмосфере Юпитера с непредвиденными обстоятельствами

Космический корабль NASA столкнулся в атмосфере Юпитера с непредвиденными обстоятельствами
В среду стало известно, что космический корабль Juno достиг атмосферы Юпитера и должен был приземлиться на поверхности планеты, пройдя через плотные облака. Однако во время спуска оборудование космического аппарата дало сбой по неизвестным причинам – об этом передает replyua.net со ссылкой на Associated Press.

Как только в программном обеспечении Juno произошел сбой, бортовой компьютер был перезагружен в безопасном режиме. Связь с Землей удалось восстановить, однако камеры и многое другое оборудование остается выключенным, в связи с чем Juno не может вести сбор данных. «Еще слишком рано, чтобы делать какие-либо предположения», - сообщили в NASA, однако, они допускают, что проблема вызвана слишком сильными радиационным излучением, создаваемым кольцами Юпитера – намного мощнее, чем ожидали ученые.

Ученые заявили, что это уже второй сбой оборудования, произошедший на Juno в течение последней недели, который находится на орбите планеты-гиганта с июля. Целью миссии является исследование полюсов, атмосферы и поверхности планеты, однако теперь, когда отрылись эти обстоятельства, ее реализация находится под угрозой.

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