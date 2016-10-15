Ученые сделали сенсационное открытие о беременных

Беременность приносит женщине не только приятные хлопоты, но и серьезные изменения в организме. Как информирует replyua.net, международная группа медиков установила, что за девять месяцев беременности у каждой женщины увеличивается размер ноги, примерно на два миллиметра.
По словам специалистов, они провели масштабное исследование и пришли к выводу, что большинство женщин во время беременности покупают просторную и удобную обувь не только из-за того, что ноги часто отекают – стопа действительно увеличивается в размерах. Ранее исследователи уже выдвигали гипотезу о том, что все женщины после родов покупают обувь приблизительно на полразмера больше, однако не могли этого доказать на практике. Специалисты из американского Университета Айовы подтвердили эти догадки, проведя масштабный эксперимент. По их словам, за девять месяцев беременности у 89 процентов женщин стопы удлиняются не меньше, чем на два миллиметра, в некоторых случаях удлинение стопы бывает намного больше.
У некоторых дам нога в размерах увеличивается даже на один сантиметр, утверждают ученые, и размер ноги продолжает расти и после родов – примерно еще пять месяцев. С научной точки зрения исследователи пока не могут объяснить этот феномен.
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