Ученые: у современных людей не осталось времени на сон

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Специалисты из Великобритании заявили о том, что современные люди сократили время на сон, и так происходит лишь потому, что на отдых у большинства людей не хватает времени. Как информирует replyu.net, ученые проанализировали данные по разным возрастным группам и слоям населения и обнаружили, что больше половины взрослых людей, независимо от возраста, спят от 5,5 до 8,5 часов, однако это общий показатель за неделю.Исследователи отмечают, что в реальности в будние дни многие люди спят по 4-6 часов, а потом пытаются «выспаться» в выходные. В среднем, в выходные дни на сон человек затрачивает на двадцать минут больше, отметили британские специалисты, и это относится даже к неработающим пенсионерам. Также эксперты выяснили, что представительницы прекрасного пола стараются тратить на сон больше времени, нежели мужчины, но это происходит только в зрелом возрасте.По словам специалистов, многие люди привыкли к недосыпанию и считают, что их организм успевает восстанавливаться за 5-7 часов, но это совершенно не так. Недавно был проведен опрос, и большинство британцев заявили, что вместо 1-2 лишних часов на сон, они потратят это время на развлечения или на общение с семьей.