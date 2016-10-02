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Ученые: богатство не влияет на моральные качества человека

Ученые: богатство не влияет на моральные качества человека
Как передает replyua.net, британское издание пишет, что многие психологические исследования показали, что богатство человека обратно пропорционально его порядочности – чем больше у него денег, тем более он скуп и морально уродлив. Обозреватели BBC решили разобраться с этим заявлением и доказали обратное.

Издание отмечает, что многие замечали, как богатея, люди становятся более прижимистыми, хотя, возможно, именно это качество и позволила им разбогатеть? Однако, как доказать этот факт, чтобы доказательство имело научный характер? Ученые сравнивали поведение группы студентов-экономистов и щедрых людей, и выяснилось, что эти экономисты, как люди, заинтересованные в деньгах, вдвое реже жертвовали деньги на благотворительность, а половина из них вообще никогда этого не делала. Также исследования приводили к выводу, что люди, живущие в бедных районах Лондона, чаще проявляют щедрость, чем богачи. В США исследование случаев донорства почки показали обратное – чаще всего люди жертвуют свои органы незнакомым им пациентам в штатах США, где заработки населения выше – с повышением дохода люди становились альтруистичней. Другие исследования показали, что рост богатства делает человека более эгоистичным. Очевидно, что самые бедные люди никогда не жертвуют деньги на благотворительность – просто не могут, в то же время, самые большие суммы в мире поступают от миллиардеров – богатейших людей планеты.

В конце концов стало ясно, что цифры клонятся то в пользу одних, то в пользу других. Поэтому, ученые решили провести исследования в нескольких диапазонах для того, чтобы сделать результаты более точными. Бостонский университет исследовал большую группу людей, чьи доходы колебались в диапазоне от 10 000 до 300 000 долларов в месяц. Оказалось, что все они в среднем жертвуют 2,3% своего дохода на благотворительность, а самые богатые – 4,4%. В целом, ученые пришли к выводу, то богачи – не более щедрые и не более жадные, чем другие. А это означает, что доход никак не влияет на моральность человека – все определяется лишь его характером, ведь решение расстаться с деньгами каждый принимает осознанно. А значит, деньги испортить характер не могут - он был таким всегда.

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