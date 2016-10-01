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Эксперты: на сон, секс и спорт должно выделяться определенное время

Эксперты: на сон, секс и спорт должно выделяться определенное время
Сотрудники американского университета Сан-Хосе провели масштабный эксперимент и утверждают, что для сна, а также занятий спортом и сексом лучше всего подходит определенное время суток, и все люди должны следовать этому «режиму».

Как сообщает replyua.net, американские исследователи проводили эксперимент долгое время, поскольку изучали даже такие нюансы, как перепады температуры тела человека в разное время суток. Специалистами были изучены все физические параметры людей, и они пришли к выводу, что спортом лучше всего заниматься через несколько минут после окончания рабочего дня. По словам экспертов, физические нагрузки помогут снять стресс, накопившийся после работы. Самое большое количество рекордов в спорте люди устанавливают во второй половине дня, отметили ученые, и заниматься спортом нужно с 17 до 18 часов.

Ложиться спать нужно в период с 22 до 23 часов, но не позднее, уверяют эксперты. А вот утверждение о том, что для секса лучше всего подходят вечерние часы, ученые опровергли. Оказалось, что лучшее время для секса – это период с 7 до 8 часов утра. По мнению исследователей, утренний секс помогает получить заряд бодрости на весь рабочий день.

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