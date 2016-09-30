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Годятся ли земные законы для колонизаторов Марса?

Годятся ли земные законы для колонизаторов Марса?
Американское издание решило поразмыслить на тем, каким правом должны регулироваться отношения между участниками экспедиции на Марс во время их пребывания на «красной планете», а также рядом других интригующих юридических вопросов – об этом сообщает replyua.net.

Издание напоминает, что в соответствии с Конвенцией о космосе, ратифицированной в том числе США в 1967 году, Марс не принадлежит ни одному из государств, имея статус, сравнимый с открытым морем. В международном космическом праве не существует никаких препятствий для отправки экспедиции на Марс – любая частная компания может сделать это, лишь бы она не нарушала договора о космосе. В частности, ни одно государство или их граждане не могу заявить о праве собственности на территорию космического тела или разместить там военную базу. Профессор американского университета заявляет, что «их действия разрешены, если они не мешают действиям других людей в космосе».

Согласно плану Илона Маска, колония, которая будет обустроена на Марсе, юридически не будет принадлежать государству США, однако она обязана будет соблюдать его законы – к такому выводу пришли ученые из разных стран, проводя аналогии между Марсом и международными водами. Фактически, космический корабль американской компании SpaceX, на котором колонизаторы отправятся на Марс, юридически может быть приравнен к морскому судну, плавающему под флагом США в открытом море. Американские ученые пришли к выводу, что международное морское право – это удобная правовая система, которая отлично может быть применена к Марсу, словно к международному открытому морю. Марс не может принадлежать на праве собственности никому, однако каждый космический корабль или колония, находящаяся на Марсе, обязаны будут соблюдать законы той страны, под чьим флагом они путешествуют. Как и моряки, сойдя с корабля, колонизаторы должны будут следовать праву их гражданства.

Казалось бы, вопрос решен. Однако все становится сложнее, если в состав команды колонизаторов будут входить космонавты не только из США. Если американец, находясь на Марсе, ударит российского космонавта по голове, то, в соответствии с международным правом, сначала США будет решать, было ли это действие преступным. Если американцы ничего не предпримут, тогда с нарушителем будут разбираться россияне. Еще одной загадкой является то, как построить систему управления в марсианской колонии, если в нее будут входить граждане разных стран, однако американское издание предлагает подумать над этим вопросом политологам.

Также американцы столкнулись с еще одним пробелом в законодательстве – непонятно, необходимо ли Илону Маску какое-либо разрешение от кого-либо на колонизацию Марса. В соответствии с американскими законами, для запуска в космос ракеты или размещения на орбите Земли спутника необходимо получать разрешения у правительства и Федеральной комиссии США по связи соответственно, однако о колониях на других планетах там ничего не сказано. Американское издание подчеркивает, что спрос рождает предложение – чем больше космических туристов становиться, как и компаний, способных совершать полеты в космос, тем больше назревает необходимость принятия новых законодательных актов Конгрессом США, как и заключения новых международных договоров о космосе. Так, пока команда Илона Маска готовится к добыче полезных ископаемых на астероидах и небесных телах, правительственные ведомства США уже разрабатывают процедуру лицензирования этой деятельности.

Стоит также упомянуть, что на красной планете все миссии договорились соблюдать требование о незагрязнении – вместе с собой человечество может привезти на Марс бактериальные формы жизни, из-за чего мы так и не сможем узнать, были ли на этой планете свои собственные формы жизни. Поэтому все корабли подлежать тщательной дезинфекции, однако это не исправит ситуацию – множество бактерий живет в человеческом теле и от них зависит его выживаемость, с этим ничего не поделать. Фактически, поселившись на Марсе, человечество может принести туда жизнь, «замусорив» планету человечеством. По мнению некоторых ученых, заселение планеты людьми и другими формами жизни, привезенными с Земли можно рассматривать как «загрязнение исследуемых небесных тел», что является нарушением договора о космосе. В связи с этим, можно прийти к выводу, что возможно, не стоит приносить с собой на Марс еще и Земные законы – в конце концов, они окажутся совершенно непригодными.

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