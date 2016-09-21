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Солнце уничтожит человечество через двести лет, - ученые

Солнце уничтожит человечество через двести лет, - ученые
Специалисты из Европейского университета исследований космоса утверждают, что в последние годы Солнце начало растрачивать огромное количество энергии, и уже через несколько десятилетий Земля может раскалиться до небывалых температур, которые могут приблизиться к температурным показателям на Венере – воздух раскалится настолько, что все живое погибнет, над планетой появится огромное облако пара, а океаны закипят.

По информации replyua.net, авторы исследования заявили о том, что при этом климате ни один человек выжить не сможет. Ранее ученые заявляли о том, что Солнце уничтожит планету через несколько миллиардов лет, однако теперь астрофизики не исключают, что при таком количестве выбрасываемой энергии человечество погибнет уже через двести лет. Однако астрофизики отмечают, что могут заблуждаться в своих прогнозах и, возможно, Солнце не испепелит Землю через пару веков, и это произойдет чуть позже, и к тому времени люди смогут покинуть Землю и переселиться на более безопасную планету.

По мнению астрофизиков, нечто подобное с Солнцем происходило около четырех миллиардов лет назад – космическое тело сильно сжалось из-за высокой температуры, но через какое-то время снова вернуло себе прежние размеры.

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