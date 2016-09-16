Зависть движет большинством из нас

Известнейший журнал Science Advances опубликовал исследование, которое показало, что 30 процентов из 541 тестируемых респондентов готовы пожертвовать крупным выигрышем в лотерею или азартной игре и согласиться на более скромное вознаграждение только для того, чтобы не сотрудничать с другими, сообщает replyua.net.
Руководитель группы исследователей профессор Ясмир Морено из университета Сарагосы (Испания) прокомментировал работу своей команды так: "Результаты противоречат некоторым распространенным теориям. К примеру, что большинство современных людей действуют исключительно рационально". Ученые обнаружили, что почти 90 процентов населения можно разделить на четыре основных типа в их подходе к жизни: оптимисты, пессимисты, доверчивые и завистники. Причем последний -- самый распространенный (каждый третий). Любопытно, что 10 процентов людей не попали ни в одну из типовых подгрупп, так как постоянно меняют свое отношение к жизни.
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