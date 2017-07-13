Блогер: поки доля медицини в руках людей, які лікуються у Феофанії, реформа не зрушить з мертвої точки

Як повідомляє replyua.net, одна з найбільш гарячих тем цього літа – медична реформа, запропонована в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун. Саме навколо неї точаться найбільш гострі дискусії як у парламенті, так і в соціальних мережах. Кілька коментарів з цього приводу зробила і блогер Катерина Золотарьова – відповідний допис розміщено у її профілі в соціальній мережі.
Так, Золотарьова констатує, що доля медицини, на жаль, перебуває у руках людей, які дуже відірвані від реалій пересічного українця. Можна сказати, що у тому, що стосується медицини, ми з ними дійсно живемо у якихось паралельних світах. Поки люди, які регулярно лікуються у Феофанії, вирішують які медичні послуги і за яку ціну має отримати пенсіонер із Жмеринки, справа не зрушить з мертвої точки. За словами блогера, ті, хто має право підпису на документах про медичну реформу, має хоч раз на рік сходити у районну поліклініку, посидіти в черзі, зводити до дільничного педіатра своїх дітей. От тоді можна буде з ними починати розмову, - наголошує Золотарьова.
Нагадаємо, сьогодні Уляна Супрун поскаржилась у соціальних мережах на блокування її роботи парламентським комітетом з питань охорони здоров’я.