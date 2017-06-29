Ученые создали уникальный пластырь-вакцину от гриппа

Специалисты из Соединенных Штатов провели масштабную работу, чтобы доказать, что вакцинация от гриппа возможна не только с помощью инъекций.
Как передает replyua.net, американские ученые разработали пластырь, который не менее эффективен, чем уколы. Согласно результатам первого клинического испытания, пластырь полностью доказал свою эффективность – на протяжении долгого времени он защищает человека от заражения гриппом. Ученые ввели в пластырь определенную дозу вакцины от гриппа, а сам пластырь «оснастили» мельчайшими иглами, которые вводят вещество в организм пациента. По словам американских экспертов, пластырь может использоваться в тех случаях, когда по каким-либо причинам запрещены прививки через уколы. Чтобы провести испытания, ученые собрали четыре группы по 25 человек.
Первой группе сделали уколы, а трем другим раздали пластыри с вакциной, либо «пустышки» (плацебо). Через четыре недели после эксперимента ученые проверили количество антител в организме добровольцев, а после этого еще в течение шести месяцев наблюдали за проявлениями побочных реакций. Оказалось, что новый способ вакцинации по своей эффективности ничуть не уступает уколам.