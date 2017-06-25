Эпидемия холеры: число заболевших в Йемене превысило 200 тысяч человек

Общее число жителей Йемена, заразившихся холерой, уже превысило двести тысяч человек, от болезни скончались не меньше 1,3 тысяч человек, четверть из них – дети.
Как информирует replyua.net, такие данные приводят сотрудники Организации объединенных наций. В заявлении сотрудников ВОЗ и Детского фонда ООН говорится о том, что в Йемене наблюдается самая масштабная вспышка этого страшного заболевания за последние несколько лет. Данные о заболевших и умерших постоянно обновляются, и за последний месяц распространение заболевания достигло критической отметки, поскольку по состоянию на конец мая число умерших составляло чуть более 50 человек. Количество случаев заболевания продолжает расти.
По оценкам ООН, к концу августа количество заболевших достигнет 300 тысяч. Во Всемирной организации здравоохранения также сообщили, что ежедневно в больницах Йемена фиксируют по пять тысяч новых случаев заболевания. Эпидемию уже признали крупнейшей, также в международных организациях считают, что скоро в стране начнется гуманитарная катастрофа.