Ученые рассчитали индивидуальную норму потребления воды для каждого человека

Специалисты из Соединенных Штатов сделали вывод, что каждый человек должен ежедневно выпивать определенное количество воды, однако норма устанавливается индивидуально.
Как информирует replyua.net, ученые установили, что из-за дефицита жидкости в организме миллионы людей сталкиваются с различными проблемами, которые в итоге могут перерасти в хронические заболевания. В среднем мужчине за день необходимо выпить 13 стаканов воды, а женщине – 9 стаканов. Но это только средний показатель, который не может подходить всем, так как каждый организм индивидуален. Эксперты отметили, что им даже удалось вывести формулу – вес человека необходимо разделить на 2,2, после чего полученный результат умножить на возраст, а потом еще раз разделить на 28,3. Получается объем воды, который человек должен выпивать каждый день, если он хочет оставаться не только стройным, но и здоровым.
Однако формула предназначена для расчета в английской системе мер веса человека – вес необходимо высчитывать не в килограммах, а в фунтах, а полученным результатом будут не литры, а унции. Впрочем, ученые добавили, что такая формула не совсем эффективна в жарких странах, где люди пьют намного больше воды.