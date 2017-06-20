Ученые: у женщин с лишним весом рождаются больные дети

Шведские исследователи пришли к выводу, что у женщин, имеющих лишний вес, часто рождаются дети с отклонениями в развитии и врожденными пороками.
Как информирует replyua.net, такие выводы касаются всех полных женщин, вне зависимости от того, поставлен им диагноз «ожирение» или нет. Эксперты из шведского Каролинского университета утверждают, что женщины с лишним весом, в отличие от дам, не имеющих проблем с фигурой, гораздо чаще производят на свет детей с патологиями. Патологии и аномалии развития у новорожденных в 3,5 процентах случаев связаны с лишней массой тела матери. Ученые провели анализ данных более одного миллиона детей, рожденных шведками в период с 2001 по 2014 год, и пришли к выводу, что риск врожденных патологий напрямую связан с массой тела беременной женщины.
Более того, исследователям удалось установить, что женщина, имеющая широкие ягодицы, чаще всего рожает детей с высоким уровнем интеллекта и крепким здоровьем, однако такие выводы никак не относятся к женщинам, имеющим большие жировые отложения в области живота и других частей тела. Чем больше весит женщина до родов, тем выше риск осложнений у младенца.