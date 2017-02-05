Медики порекомендували рецепти боротьби з авітамінозом

У кінці зими і на початку весни дорослі та діти часто страждають на авітаміноз. Основні симптоми: слабкість, ламкі нігті, тріщини на шкірі, часті застуди. Лікарі застерігають, що недостатня кількість вітамінів в організмі людини може призвести до серцевої недостатності та навіть онкозахворювань, інформує replyua.net.
За статистикою лікарів на авітаміноз страждає кожен другий українець. Особливо яскраво авітаміноз проявляється при зміні погоди. А також причинами є одноманітне харчування, сидяча робота. «Ознаки цього захворювання: огрубіння шкіри на п’ятках, тріщини, погіршення зору вночі, слабість, головокружіння, швидка втомлюваність, часті застуди», - сказав кандидат медичних наук Віктор Лозинський.
Такі симптоми можуть призвести до серцевої недостатності, і навіть спровокувати онкологію. Позбавитися авітамінозу просто. Потрібно переглянути своє харчування. Необхідно внести у свій щоденний раціон харчування: вершкове масло, молоко, свіжі очі й фрукти, рибу, квашені овочі, настоянку ехінацеї, лісові горіхи, мед. Також фітотерапевти рекомендують лікувати авітаміноз травами. Робити вітамінний відвар із листя суниці, малини, конюшини, кропиви. Щоденні фізичні навантаження, правильне харчування та відвари з трав допоможуть позбавитися від вітамінної недостатності за декілька тижнів.