Рекомендація для батьків: Як визначити проблеми зору у немовляти

Після народження у немовляти зір розвивається протягом наступного одного року життя. При тому, якщо у дитинки є проблеми з зором, їх потрібно виявляти саме в цей період, коли зір знаходиться в стадії розвитку, тоді лікувати їх буде набагато простіше. Про це розповідає лікар-офтальмолог Корбутяк Світлана, повідомляє телеканал «ТСН», передає replyua.net.
За словами професіонала, у виявленні проблеми допоможе «простий народний прийом» - фотографування зі спалахом. «Якщо на фото будуть червоні очі, то це свідчитиме про те, що дитина не має проблем з зором. У інших випадках, зокрема, коли очі «відблискують» білим, то це можна вважати першим проявом катаракти», - розповіла вона.
Жовто-зелений відтінок на фотографії означає, що потрібно також звертатися до фахівця за допомогою. Крім вищеперерахованих рекомендацій, лікар порекомендувала батькам слідкувати також за наступники деталями: у дитинки мають бути однаковий розмір очей і як вони реагують на різке підвищення яскравості світла. Якщо, наприклад, у кімнаті було темно і різко увімкнули світло, то перша ознака хорошого зору, це коли дитина прижмурюється. У іншому випадку ситуація може бути негативною. Зазвичай не реагують на це люди з поганим зором.