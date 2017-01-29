Міністерство охорони здоров’я влаштує перевірку студентам

У Міністерстві охорони здоров’я вирішили перевірити відповідність рівня української медичної освіти міжнародним вимогам. Влаштують перевірку українським студентам за американськими тестами.
У березні цього року студенти та інтерни повинні будуть дати відповідь на п’ятдесят запитань, що стосуються невідкладних станів. Це основа знань усіх лікарів світу незалежно від спеціалізації. Схоже тестування проходять випускники медичних вищих навчальних закладів США. Рівень знань і мотивація усіх інтернів різна. У МОЗ хочуть знати якого ж рівня знання надають медичні вищі навчальні заклади в цілому по Україні. У ВНЗ не проти іспитів, проте не розуміють чому український рівень знань перевіряють американськими тестами. Адже в порівнянні дуже вже різний рівень медицини в обох країн. Це стосується програми викладання, медичної системи і оплати праці.
За статистикою кожен десятий випускник медичного ВНЗ не здає звичайного українського ліцензійного іспиту. Без його складання випускник не може стати лікарем. Результати тестів не впливатимуть на кінцеву оцінку випускника. Однак такі тести мають на меті змінити в майбутньому навчальні програми. Зробити їх більш практичними.