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Учёные узнали, как можно запастись сном наперёд

Учёные узнали, как можно запастись сном наперёд
Университет Калгари, что в Канаде, пришёл к сенсационному открытию: в рамках экспериментов учёные доказали, что люди могут запасаться сном наперёд, хотя ранее предполагалось, что преодолеть последствия чрезмерно длительного бодрствования можно лишь постфактум, отсыпаясь после бессонных ночей. Как передаёт replyua.net со ссылкой на доклад учёных, в ходе экспериментов с 12 добровольцами оказалось, что перед длительным отсутствием сна для улучшения самочувствия можно запастись часами сна.

Для того, чтобы предстоящая бессонная ночь была более эффективной, учёные рекомендуют спать минимум на 2 часа больше, чем обычно. Их эксперимент показал, что люди, которые в течение 6 дней ложились спать на два часа раньше, чувствовали себя гораздо лучше во время чрезмерного количества часов без сна, настигшего их с седьмого дня эксперимента.

Участники эксперимента, которые запасались сном, во время длительного бодрствования демонстрировали высокую физическую и умственную работоспособность — эти показатели превосходили тех, кто предпочёл не запасаться сном, а отоспаться после активности. Таким образом, перед бессонной ночью учёные порекомендовали поспать больше обычного, чтобы не чувствовать себя разбитым и уставшим.
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