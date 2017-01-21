Ученые заявили об уникальном открытии: на пол ребенка влияет вес отца

Пол ребенка, который был зачат парой, можно легко определить по фигуре будущего отца – к такому выводу пришли китайские ученые после тщательного изучения статистических данных за последние годы, передает replyua.net со ссылкой на научные издания.
По утверждению специалистов, у полных мужчин чаще всего рождаются мальчики, а у стройных и худых представителей сильного пола – девочки. При этом китайские исследователи честно признаются, что не могут объяснить этот феномен, и ему нет научного объяснения, однако статистические данные – яркое подтверждение этой закономерности. Более того, ученые из Китая подчеркнули, что планировать пол ребенка можно за несколько месяцев до зачатия – если пара хочет, чтобы родился мальчик, будущий отец должен в течение некоторого времени налегать на жирную и тяжелую пищу, а, если в семье ждут девочку, мужчина, напротив, должен сесть на очень жесткую диету, выбрав легкие и полезные продукты.
При таком «подходе» к зачатию шансы родить малыша того пола, который хотят родители, увеличиваются примерно в два раза, подчеркнули исследователи из Китая.