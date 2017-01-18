Эксперты рассказали о специи, способной уничтожить рак

Ученые установили, что один из сортов самого жгучего перца может бороться с онкологическими заболеваниями, информирует replyua.net со ссылкой на Ортодокс. Среди всех видов перца ученые выделяют острый длинный перец пиппали, который растет в Индии и обладает противораковыми свойствами.
В ходе исследования специалисты установили, что в пиппали содержится пайперлонгумин – вещество, которое останавливает выработку энзимов в организме человека, которые в больших количествах содержатся в раковых опухолях. По словам ученых, особое вещество способно противостоять развитию рака кишечника, легких, груди и простаты, а также оно борется с лейкемией, лимфомой и опухолями мозга. Ученые провели эксперимент, во время которого проследили, как пайперлонгумин трансформируется после попадания в организм человека.
Вещество активировалось и становилось агентом, подавляющим деятельность особого гена, который отвечает за выработку энзимов, содержащихся в раковых опухолях. Паппили традиционно используется в индийской кухне, которая, в основном, состоит только из острых блюд. Этот длинный перец можно добавлять в качестве специи практически во все блюда, однако он мало распространен в других странах.