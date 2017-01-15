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У підмосковному медичному центрі вели документацію китайською мовою

У підмосковному медичному центрі вели документацію китайською мовою
Черговим скандалом ознаменувалась перевірка медичного закладу в одному з підмосковних районів, - про це інформує replyua.net з посиланням на російські ЗМІ.

Черговим прикладом російсько-китайської «дружби» став кричущий випадок – внаслідок проведеної правоохоронцями перевірки було виявлено численні порушення у ТОВ «Центр довголіття», розташованому в Красногорському районі (поблизу російської столиці). До медичного закладу була низка зауважень, у першу чергу – ведення медичної документації китайською мовою. Як виявилось, переважна більшість персоналу походили із закордону і не мали відповідних дозволів та сертифікатів: ні на роботу в сфері охорони здоров’я, ні на перебування на території Російської Федерації. Відтак, масажиста закладу було депортовано до держави походження – Тунісу. Крім того, у кабінетах було відсутнє належне медичне обладнання, внутрішній контроль діяльності не проводився. Керівництво центру було оштрафоване на п’ятдесят тисяч рублів, а діяльність центру було тимчасово зупинена.

Користувачі соціальних мереж іронізують з цього приводу – мовляв, китайці вже в Підмосков’ї, а значить – до російської столиці їм лишилось не так вже й далеко.
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