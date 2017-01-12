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Ученые установили, какую роль в организме выполняет аппендицит

Ученые установили, какую роль в организме выполняет аппендицит
Издание «Independent» пишет, что ученым удалось установить, какие функции в человеческом организме выполняет аппендицит. Оказывается, человек обязан этому маленькому отростку кишечника многим, - передает replyua.net.

Как известно, какие функции в организме человека выполняет аппендицит долгое время оставалось загадкой. Однако теперь ученые полагают, что главная функция аппендицита – иммунная. По их мнению, в этом небольшом рудиментарном органе живут и размножаются бактерии, жизненно необходимые организму человека, поскольку играют решающую роль в его иммунитете.

Также ученые из Северо-Западного университета Аризоны заявили, что бактерии используют аппендицит в качестве «бомбоубежища» в случаях, когда человек принимает антибиотики – как правило, все бактерии, даже полезные, находящиеся в кишечнике человека при этом погибают, но они «прячутся» в аппендиците. Именно оттуда они распространяются по кишечнику вновь после болезней и гибели остальных бактерий. Все еще неясно, почему у человека и некоторых приматов аппендицит есть, а у других млекопитающих – рудиментирован, однако его роль в иммунной системе все всякого сомнения. При этом, ученые заметили существенное ухудшение работы иммунной системы организма у людей, которым удалили аппендицит.
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