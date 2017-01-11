Употреблять Nutella крайне опасно - медики

Reuters пишет, что, согласно последним медицинским исследованиям, употребление популярной в Европе шоколадной пасты «Nutella» оказалось очень опасным для здоровья. Производитель отрицает все обвинения и продолжает настаивать на том, что ее употребление абсолютно безопасно, - передает replyua.net.
Производителем пасты «Nutella» является итальянская компания «Ferrero», производящая также другие шоколадные изделия и десерты. Бренд «Ferrero» является один из самых известных в Италии в сфере продуктов питания, и треть всей прибыли компания получает за счет продаж популярного десерта для детей «Nutella».
Однако, недавние медицинские исследования показали, что «Nutella» содержит большое количество пальмового масла, которое продлевает срок годности продукта. По мнению медиков, регулярное употребление пальмового масла в больших количествах существенно увеличивает риск заболевания раком. Производитель вынужден был тут же реагировать на эти заявления, рискуя понести огромные убытки – компания продолжает заявлять, что употребление «Nutella» вполне безопасно. В то же время, по мнению экспертов, пальмовое масло вполне можно заменить другими, более безопасными для здоровья маслами, однако это увеличит стоимость каждой единицы товара на 8-10 долларов, и производитель не готов к таким изменениям. Ведомства, занимающиеся вопросами здравоохранения в ЕС, обязались закончить исследования потенциального вреда от употребления пальмового масла до конца года, в результате чего производство товаров, его содержащих, может быть полностью запрещено.