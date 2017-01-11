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ВОЗ: две трети новых заражений ВИЧ фиксируются в России

ВОЗ: две трети новых заражений ВИЧ фиксируются в России
Всемирная организация здравоохранения совместно с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний обнародовала новый доклад о распространении ВИЧ, из которого следует, что почти две трети всех новых заражений наблюдается в России, передает replyua.net.

В докладе говорится о том, что 64 процента заражений в Европе сейчас приходится на РФ, а показатель распространения ВИЧ-инфекции достигает 67 на сто тысяч населения. Более того, если брать данные только по странам Восточной Европы, то на Россию приходится 81 процент случаев заражения. В докладе приводятся данные за 2015 год, и, по словам экспертов ВОЗ, информация за 2016 год им еще не доступна.

Также специалисты подчеркивают, что профилактические программы хорошо работают только в Западной Европе, а на востоке уровень заболеваемости, напротив, продолжает повышаться. В 2015 году во всех европейских странах было зафиксировано 153 тысяч новых случаев заражения, и общее число зараженных ВИЧ в Европе сейчас достигает двух миллионов трех тысяч, причем больше миллиона случаев приходится именно на Россию.
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