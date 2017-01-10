валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Захворюваність на ВІЛ у Росії катастрофічна – доповідь ВООЗ

Захворюваність на ВІЛ у Росії катастрофічна – доповідь ВООЗ
Ситуація із поширенням вірусу імунодефіциту людини у Російській Федерації набула загрозливих форм, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Каспаров.ру».

Сьогодні, десятого січня 2017 року, Європейський центр контролю за захворюваннями (European Centre for Disease Prevention Control) спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я оприлюднили звіт, у якому проаналізували показники захворюваності на ВІЛ/СНІД. Зокрема, було досліджено ситуацію із захворюваністю у п’ятдесяти європейських та частково європейських державах. Сумне лідерство у цій сфері належить Російській Федерації – двоє з трьох осіб, які заражаються ВІЛ в Європі, проживають у Росії. Загалом, на РФ припадає шістдесят чотири відсотки всіх нових випадків зараження ВІЛ в Європі. Показник інфікованості населення теж найвищий в РФ – шістдесят сім осіб на сто тисяч населення.

Варто зауважити, що кількома місяцями раніше в Єкатеринбурзі було оголошено епідемію ВІЛ – за даними медиків, два відсотки мешканців регіону є носіями цієї хвороби. На федеральному рівні російські власті так і не визнали проблеми поширення ВІЛ, незважаючи на те, що чисельність лише офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих перевищила один мільйон осіб.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности
Важное за сутки
10 янв 2017
26438

Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Сегодня весь мир еще не знает о том, что происходит на Донбассе, но после завершения войны мировое сообщество ужаснется правде обо всех преступлениях, совершенных на этой территории. Как сообщает

10 янв 2017
21882

Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу

Совсем скоро граждане Украины поймут, что их страна не сможет быть частью Европы, а присоединение Крымского полуострова к России было правильным шагом. Как информирует replyua.net со ссылкой на

10 янв 2017
5600

Доник: НАТО перебросило в Польшу рекордное количество танков, которые окажутся за нашими спинами

Известный украинский блогер и волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что тот факт, что Североатлантический альянс укрепляет свою оборону – это, конечно, хорошо, вот

Последние новости

20 держав вимагають викинути Росію зі світового спорту

Мей пообіцяла захистити країни Балтії у разі російської агресії

Захворюваність на ВІЛ у Росії катастрофічна – доповідь ВООЗ

Українка очолила МЗС Канади

У Сенаті США хочуть більше санкцій щодо Росії

Родичів екс-генсека ООН судитимуть за хабарництво

СБ України: списки Савченко некоректні

Блогер: сумую за тими часами, коли Савченко сиділа в російській тюрмі

Блогер: Савченко до сих пор не за решеткой лишь потому, что этого с нетерпением ждут другие агенты Кремля

Геращенко: Савченко переконує, що опублікувала списки на користь українцям. Але я іншої думки

Путину удается делать то, что делал Гитлер с Европой в 30-х годах, - дипломат

Сазонов: це остання гра «Газпрому», і він піде на все

Антироссийские санкции из-за Крыма сильно ударили по России, - Керри

Борис Акунін: у Сучасній Росії ніщо не є тим, чим називається

Политики ЕС – Трампу: сделка с Путиным принесет не мир, а скорее войну

Росіяни за місяць розтринькали половину свого Резервного фонду

Політолог розповіла що означає активізація Азарова

Власти Венгрии запретили судоходство по Дунаю

Штаб АТО озвучил потери террористов за неделю

Президент Палестины обеспокоен намерениями Трампа

 Новости за день