Захворюваність на ВІЛ у Росії катастрофічна – доповідь ВООЗ

Ситуація із поширенням вірусу імунодефіциту людини у Російській Федерації набула загрозливих форм, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Каспаров.ру».
Сьогодні, десятого січня 2017 року, Європейський центр контролю за захворюваннями (European Centre for Disease Prevention Control) спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я оприлюднили звіт, у якому проаналізували показники захворюваності на ВІЛ/СНІД. Зокрема, було досліджено ситуацію із захворюваністю у п’ятдесяти європейських та частково європейських державах. Сумне лідерство у цій сфері належить Російській Федерації – двоє з трьох осіб, які заражаються ВІЛ в Європі, проживають у Росії. Загалом, на РФ припадає шістдесят чотири відсотки всіх нових випадків зараження ВІЛ в Європі. Показник інфікованості населення теж найвищий в РФ – шістдесят сім осіб на сто тисяч населення.
Варто зауважити, що кількома місяцями раніше в Єкатеринбурзі було оголошено епідемію ВІЛ – за даними медиків, два відсотки мешканців регіону є носіями цієї хвороби. На федеральному рівні російські власті так і не визнали проблеми поширення ВІЛ, незважаючи на те, що чисельність лише офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих перевищила один мільйон осіб.