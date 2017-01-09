Політолог розповіла які перешкоди чекають на медичну реформу

Політолог Олеся Яхно-Белковська пояснила які основні виклики стоять перед реформою системи охорони здоровя, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
Так, політолог зауважує, що медична реформа - це одне із нововведень, яких найбільше чекають пересічні громадяни. Тим не менш, вона вже стикається зі спробами саботажу. Відтак, політолог взялась роз’яснити деякі аспекти цієї реформи. По-перше, вона включає в себе державне регулювання цін на лікарські препарати і надання безкоштовних ліків для трьох категорій захворювань – серцево-судинні, діабет другого типу та бронхіальна астма. По-друге, у три етапи буде змінено систему фінансування медичного забезпечення. Так, протягом 2017 року планується створити госпітальні округи. Протягом 2018-2019 років має бути введено систему державного страхування щодо питань медичного забезпечення. Протягом 2020 року система фінансування медичного забезпечення має запрацювати на повну силу. Так, фінансування з бюджету отримуватимуть ті лікарі, які уклали з пацієнтом договір на надання медичних послуг, що має призвести до конкуренції за пацієнта. У свою чергу, кожен громадянин має отримати для потенційного використання страхову суму на медичні послуги. У разі, якщо розмір витрат не покривається страховкою, потрібно буде доплатити, але офіційно і розмір доплати для всіх буде рівним.
Як наголошує політолог, ймовірно, найбільше нововведенням опиратимуться самі медики – і перші ознаки супротиву і саботажу ми бачимо вже зараз.