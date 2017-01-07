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Эксперты назвали несколько способов похудения после праздников

Эксперты назвали несколько способов похудения после праздников
Новогодние каникулы подходят к концу, и большинство из нас с неохотой встают на весы – за праздничные дни были набраны лишние килограммы. Как сообщает replyua.net, диетологи не советуют садиться на жесткие диеты после праздников, а предлагают другие способы снижения веса.

По словам экспертов, лишний вес приходит очень быстро, однако сбрасывать его нужно медленно, иначе появится риск возвращения набранных килограммов. Лишние 2-5 килограммов можно сбросить за две-три недели, не прилагая особых усилий. День нужно начинать со стакана чистой воды, и в течение дня пить ее, как только почувствуете голод. Завтраки должны быть плотными, а вот обед и ужин – очень легкими. В течение дня необходимо нагружать тело физическими упражнениями, причем самыми простыми. Если кто-то хочет обзавестись мышечной массой, лучше идти в спортзал.

По мнению диетологов, секрет похудения кроется только в правильном питании и режиме дня, а от тренировок зависит лишь двадцать процентов успеха, однако спорт необходим для ускорения метаболизма и просто для здоровья. Белковую диету эксперты не советуют – они рекомендуют чередовать белки и углеводы, а также полностью отказаться от сладостей.
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