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У вегетарианцев разрушается мозг, - ученые

У вегетарианцев разрушается мозг, - ученые
Специалисты из Соединенных Штатов провели новые исследования и снова опровергли теорию о пользе вегетарианства, заявив о том, что длительный отказ от мяса провоцирует разрушение мозга, сообщает replyua.net.

В ходе исследования ученые доказали, что у людей, которые длительное время употребляют в пищу только растительные продукты, происходят серьезные нарушения в работе мозга. Оказалось, что отказ от мяса ведет к необратимым последствиям – масса головного мозга становится меньше, что влияет на развитие умственных способностей, иными словами, вегетарианцы, длительное время придерживающиеся, как им кажется, здорового образа жизни, постепенно начинают глупеть. Причина кроется в дефиците животного белка, который нельзя заменить растительными продуктами.

Ученые назвали животный белок «пищей для ума» и отметили, что нарушения в работе мозга начинаются после того, как организм не дополучает витамин В 12, который содержится только в молоке, рыбе и мясе. По словам исследователей, вегетарианцы не должны следовать строгой диете, и хотя бы пару раз в неделю им нужно включать в рацион молоко.
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