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Ученые раскрыли секрет тех, кто ест сладкое и не поправляется

Ученые раскрыли секрет тех, кто ест сладкое и не поправляется
Исследователи из Израиля давно задавались вопросом – почему некоторые люди вообще не набирают вес, даже, если употребляют в пищу множество вредных продуктов, в том числе и сладости, информирует replyua.net.

Израильские специалисты решили провести эксперимент, чтобы понять, почему одни люди остаются стройными на протяжении всей жизни и при этом не отказывают себе в десертах, а другие стремительно набирают вес, причем даже во время диеты. Для участия в эксперименте были приглашены добровольцы с разным весом – каждый день они вели дневники, где отмечали, что они употребляют в пищу. До и после эксперимента было два контрольных взвешивания. Ученые отметили, что во время исследования никто из добровольцев не придерживался диет, а также включал в свой рацион различные сладости.

Оказалось, что несколько участников не прибавили в весе ни одного килограмма. После эксперимента они прошли медицинское обследование, и врачи обнаружили, что у всех этих людей особенный состав кишечной микрофлоры. Кишечник настолько успешно перерабатывал все виды пищи, что она просто не успевала откладываться в виде жировых отложений. По словам ученых, людей с такой микрофлорой на Земле очень мало.
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