Ученые обнаружили еще одно уникальное свойство морепродуктов

Ученые из Гарвадского университета в ходе нового исследования установили, что жирные кислоты Омега-3, содержащиеся во всех морепродуктах, способны продлевать жизнь, передает replyua.net.
Исследование было направлено на то, чтобы досконально изучить полезные для здоровья человека свойства морепродуктов. Специалисты пригласили несколько тысяч добровольцев, разделив их на группы. В одну группу попали люди, которые несколько раз в неделю обязательно включают в свой рацион морепродукты. Ученые изучили медицинские показатели по всем испытуемым и обнаружили интересную закономерность – те добровольцы, которые регулярно употребляли морепродукты, намного реже страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе от инсультов и инфарктов. В организме этих людей был высокий уровень Омега-3.
У всех добровольцев из этой группы риск смерти от заболеваний сердца и сосудов был снижен на 35 процентов, а риск смертности от других болезней – на 27 процентов. Помимо Омега-3, в морепродуктах содержатся полезные органические соединения, минеральные вещества и очень полезный белок.