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Революция в онкологии: больных раком избавят от болезненной химии

Революция в онкологии: больных раком избавят от болезненной химии
Похоже, человечество приблизилось к новому эффективному способу в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает replyua.net. Как оказалось, вся методика основана на полыни.

Стало известно, что при проведении целой серии экспериментов была проведена диагностику пациентов с различными формами раковых заболеваний. В процессе исследований удалось установить, что полынь способен нейтрализовать 98% патогенных составляющих всего за 16 часов. Специалисты утверждают, что такое открытие подтверждает возможность этого растения вылечить онкологию. Более того, в случаях, когда растение применяется вместе с препаратами, содержащих железо, степень эффективности положительного результата возрастает в несколько раз.

Ранее группа канадских ученых завершила разработку нанороботов, которые смогут с эффективностью лечить рак и минимизируют побочные эффекты от курса химиотерапии. Во время интенсивного роста раковых клеток происходит формирование участков тканей, у которых невысокое содержание кислорода. По этой причине лекарственные препараты не могут проникнуть в них.
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