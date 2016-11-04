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Ученые создали презерватив, способствующий зачатию

Ученые создали презерватив, способствующий зачатию
Исследователям удалось разработать устройство, которое по своему внешнему виду очень напоминает обычный презерватив, однако на «деле» оно работает совсем по-другому.

Как информирует replyua.net, ученые заявили, что созданное устройство способствует быстрому зачатию, и по своей результативности оно нисколько не уступает такому современному способу планирования семьи, как ЭКО. Продажи «презерватива» начались около двух лет назад, и статистика показывает, что сотни пар, которые считали себя бесплодными, смогли зачать детей. Также специалисты подчеркнули, что метод ЭКО далеко не всем парам доступен по цене, а новое устройство могут позволить себе даже семьи со скромным достатком. Устройство работает как искусственный осеменитель, и сначала оно собирает биоматериал отца в крышечку, которая находится в оболочке, чем-то напоминающей презерватив.

Далее эту крышечку помещают недалеко от входа в шейку матки, и она там «прикрепляется» на шесть часов. Этого времени вполне достаточно для контакта сперматозоидов с яйцеклеткой, отмечают разработчики. Этот гаджет продается только в Австралии и некоторых штатах США, однако эксперты уверены, что другие страны тоже заинтересуются «презервативом».

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