Ще раз про скрепи: в Росії оголосили про епідемію СНІДу

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У російському Єкатеринбурзі офіційно оголосили про епідемію СНІДу, яка охопила місто, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали російського видання «Slon».Так, у місті вже зареєстровано понад двадцять шість випадків ВІЛ – відтак майже два відсотки мешканців цього населеного пункту (кожний п’ятдесятий!) є носіями вірусу. До того ж, на обліку у лікарняних закладах перебувають сімсот сімдесят чотири дитини, у трьохсот сорока з них страшний діагноз вже отримав підтвердження. У цілому, Свердловська область перебуває на першому місці за кількістю хворих на сто тисяч населення. При цьому, у п’ятдесяти двох відсотках випадків хворі отримали інфекцію «наркоманським шляхом», у сорока шести відсотках зараження є наслідком безладних статевих стосунків.Мер міста Євгеній Ройзман вже прокоментував інформацію на своїй сторінці в Фейсбук. За його словами, така ситуація у всій Росії, просто очолюване ним місто взялось за відслідковування хворих і не замовчує проблему. Нагадаємо, у січні 2016 року кількість тільки офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих в Росії перевищила один мільйон осіб. Медики наголошують, що реальна цифра принаймні на п’ятдесят відсотків вища.