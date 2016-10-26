Полторы тысячи украинцев каждый день умирают из-за отсутствия жизненно важных препаратов

Дефицит некоторых лекарственных препаратов привел к тому, что ежедневно в Украине умирают около полутора тысяч человек только по причине того, что они вовремя не получили жизненно важное лекарство.
Как сообщает replyua.net, такое заявление в эфире Эспресо прозвучало от Дмитрия Шерембея, главы координационного совета «Всеукраинской сети людей, живущих со СПИДом и ВИЧ». По его словам, организация поддерживает реформы, которые сейчас проводятся в Минздраве, и надеется, что многие проекты удастся реализовать в 2017 году. «Некоторые программы начали реализовываться уже в этом году, к примеру, Минздрав был дофинансирован, и выделили около двух миллиардов на закупку лекарственных препаратов. Однако сейчас каждый день в стране умирают не меньше полутора тысяч человек, которые не смогли получить необходимые препараты. По статистике, около 80 процентов украинцев умирают не в больницах, а дома», подчеркнул Шерембей.
По его словам, сейчас в Украине три беды – туберкулез, гепатит и ВИЧ, и такие заболевания являются прямой угрозой национальной безопасности Украины, считает эксперт.
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