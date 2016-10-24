Супрун проинформировала о «загадочных» болезнях детей в Украине

Ульяна Супрун, являющаяся временно исполняющей обязанности министра здравоохранения, заявила о том, что в нашей стране у детей диагностируют необычные заболевания, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Супрун, сейчас в Украине ставят весьма неожиданные диагнозы, и дети обращаются в больницы с такими болезнями, о которых весь цивилизованный мир забыл много лет назад. В частности, как отмечает Супрун, в период с 2011 по 2015 год в Украине было выявлено 15 случаев столбняка, в этом году такой диагноз медики ставили четыре раза, и это недопустимо для европейского государства.
«В Украине жестко нарушают права детей на здоровую жизнь. Малышей и детей школьного возраста в нашей стране практически перестали вакцинировать, и сейчас медики диагностируют болезни, о которых цивилизованные страны забыли несколько десятилетий назад», подчеркнула и. о. министра здравоохранения. Напомним, что ранее Супрун анонсировала новые правила работы украинских медиков в следующем году – теперь они будут заключать контракты со всеми пациентами.
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