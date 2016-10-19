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Минздрав: в Украине растет число заболевших гриппом

Минздрав: в Украине растет число заболевших гриппом
Рост уровня заболеваемости гриппом в Украине продолжает расти, о чем свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Как передает replyua.net, сейчас число граждан с простудными заболеваниями превысило 156 тысяч человек, и 70 процентов из них – это дети в возрасте до семнадцати лет, а среди взрослых показатель заболеваемости пока очень низкий.

По словам представителей Минздрава, эти цифры свидетельствуют о том, что в целом ситуация с простудными заболеваниями далека от критической. Эпидемиологический порог заболеваемости не превышен ни в одном из регионов Украины. Также в сообщении Минздрава отмечается, что новые вакцины против гриппа поступят в нашу страну только в последних числах октября. Напомним, что ранее врачи-иммунологи заявили о том, что грипп в этом году «запоздает» - пик простудных заболеваний придется на новогодние праздники.

Ожидается, что эпидемия гриппа начнется в конце декабря. По прогнозам медиков, больше всего заболевших будет во второй половине января-начале февраля. Ранее иммунологи также заявили, что в этом сезоне в Украину придут три штамма гриппа и посоветовали украинцам пройти вакцинацию.

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