Британские медики вылечили пациента от ВИЧ

The Sunday Times сообщает о том, что в Великобритании впервые удалось вылечить пациента с ВИЧ-инфекцией. По информации replyua.net, медики полностью вылечили от ВИЧ 44-летнего мужчину, и он стал первым излечившимся из группы пациентов, которые проходили современную противовирусную терапию против ВИЧ.
Врачи из Британии рассказали о том, что их методика лечения уникальная, и она основывается на уничтожении вируса во всем организме. После курса терапии пациент снова сдал кровь на ВИЧ, и результаты оказались отрицательными. Напомним, что ранее специалисты уже представляли множество методик, однако ни одна из них не приводила к полному выздоровлению пациентов, а лишь блокировала активность ВИЧ в организме. По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента первого зафиксированного случая ВИЧ на планете к 2014 году было уже 37 миллионов инфицированных людей, еще 34 миллиона пациентов скончались от причин, связанных с ВИЧ.
Сейчас в мире ежегодно от ВИЧ-инфекцию умирают приблизительно полтора миллиона человек и еще 2,2 миллиона становятся носителями этого страшного вируса. Однако при правильной терапии и своевременной диагностике многие пациенты с ВИЧ могут вести нормальный образ жизни.
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