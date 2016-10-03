валюта
СпецтемаВ окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Британские медики вылечили пациента от ВИЧ

Британские медики вылечили пациента от ВИЧ
The Sunday Times сообщает о том, что в Великобритании впервые удалось вылечить пациента с ВИЧ-инфекцией. По информации replyua.net, медики полностью вылечили от ВИЧ 44-летнего мужчину, и он стал первым излечившимся из группы пациентов, которые проходили современную противовирусную терапию против ВИЧ.

Врачи из Британии рассказали о том, что их методика лечения уникальная, и она основывается на уничтожении вируса во всем организме. После курса терапии пациент снова сдал кровь на ВИЧ, и результаты оказались отрицательными. Напомним, что ранее специалисты уже представляли множество методик, однако ни одна из них не приводила к полному выздоровлению пациентов, а лишь блокировала активность ВИЧ в организме. По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента первого зафиксированного случая ВИЧ на планете к 2014 году было уже 37 миллионов инфицированных людей, еще 34 миллиона пациентов скончались от причин, связанных с ВИЧ.

Сейчас в мире ежегодно от ВИЧ-инфекцию умирают приблизительно полтора миллиона человек и еще 2,2 миллиона становятся носителями этого страшного вируса. Однако при правильной терапии и своевременной диагностике многие пациенты с ВИЧ могут вести нормальный образ жизни.

Горячая тема: В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 окт 2016
23580

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Колишній народний депутат України, а зараз – перший секретар Кримського відділення Комуністичної партії Російської Федерації Леонід Грач розповів як Кремлю доведеться розплачуватись за непродумані

02 окт 2016
8541

В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

У Луганській області в результаті бойових дій було вбито офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Мисла Мирослава. Про це сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук


Свежие новости

В Киеве новый температурный рекорд осени

Новий фейк пропаганди: Вже забули про «українську ДРГ» в Криму, згадуйте – тепер «шпигуни» в Москві

Британские медики вылечили пациента от ВИЧ

П’ятигорець: Сирійський вояж може коштувати «Вольдемару» віджатого Криму та Донбасу

ГУР: на Донбасс переброшены «Грады» и танки из РФ

Новини з зони АТО за минулу добу (02.10.16)

Медики предупреждают: в Украину идет новый штамм гриппа

МЗС України відреагувало на затримання Сущенка в РФ

В Украине возросли продажи новых автомобилей

Тарас Березовець: В Москві вирішили влаштувати показові суди проти українців в стилі 1930-х років

Відео затримання Романа Сущенка в Росії

Ризатдинова стала лучшей спортсменкой сентября

Павло Казарін розповів, чому Путін так любить Італію

Митрополит собирает подписи за запрет абортов в Украине

РФ в черговий раз викрала Українця - адвокад щодо затримання Сущенка

На Яворивском полигоне произошел взрыв

От какого Михо больше пользы: украинского или грузинского?

Потрібно ввести візовий режим та посилити санкції для Росії - Парубій

Портников: совковое руководство Лукашенко

ГУР називає брехнею заяви ФСБ щодо Сущенка

 Новости за день