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У Мексиці живе перша дитина, народжена від трьох батьків

У Мексиці живе перша дитина, народжена від трьох батьків
У Мексиці в квітні 2016 року з’явилась на світ дитина, батьками якої стали троє осіб, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів новинного порталу Каспаров.ру.

Так, зачаття цієї дитини відбувалось з використанням мітохондріальної ДНК, яка належала третій особі. З етичних міркувань інформацію про дитину розповсюдили тільки зараз. Як пояснюють вчені, «метод трьох батьків» полягає в тому, що ДНК мітохондрій жінки-донора пересаджують в яйцеклітину матері, у результаті чого ембріон отримує мітохондріальну ДНК третьої особи. Таким чином намагаються уникнути таких мутацій, які передаються зі сторони матері, як глухота та діабет.

Неординарну операцію провів в Мексиці відомий американський хірург Джон Чан. Місце проведення медичного досліду визначалось, в першу чергу, законодавчими обмеженнями – в Сполучених штатах подібні операції заборонено. Ініціаторами операції виступило подружжя йорданців, чиї двоє старших дітей померли від синдрому Лея – спадкової хвороби, яка передається по материнській лінії. Чан переніс мітохондріальну ДНК здорової жінки в яйцеклітину матері аби запобігти спадкуванню хвороби. Наразі дитині виповнилось п’ять місяців і негативних проявів у стані її здоров’я не зафіксовано.

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