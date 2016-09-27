В Мексике родился первый в мире ребенок от трех родителей

Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, в результате успешной операции по внедрению нового метода «оплодотворения от трех родителей» в Мексике родился первый ребенок – это мальчик.
Сейчас этому малышу уже пять месяцев, и он абсолютно здоров. Американские ученые, разработавшие эту методику, объяснили, что им удалось скорректировать ДНК ребенка на генном уровне, удавил из его эмбриона ген, вызывающий редкое заболевание – болезнь Лея. Ребенок, родившийся в иорданской семье, лишен этого гена, потому что в его ДНК он был заменен на ген, взятый из яйцеклетки здоровой женщины. Таким образом, у этого мальчика трое родителей – его биологические отец и мать, а также женщина-донор. Ген болезни Лея находится в митохондриальной ДНК, содержащей лишь 37 генов и отделенной от основной ДНК, что и сделало возможным проведение этой операции.
Болезнь Лея является неизлечимым недугом, передающимся по наследству и вызывающим заболевание ЦНС младенцев, ведущее к смерти. Мать ребенка оказалась носителем этого гена и двое ее предыдущих детей умерли в младенчестве, поэтому пара согласилась на участие в этом проекте. Эмбрионологи надеются, что в будущем эта пара станет не единственной, воспользовавшейся новым методом «оплодотворения от трех родителей», однако сейчас подобные операции разрешены лишь в Великобритании.
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