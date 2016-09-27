валюта
СпецтемаКобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме

В Мексике родился первый в мире ребенок от трех родителей

В Мексике родился первый в мире ребенок от трех родителей
Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, в результате успешной операции по внедрению нового метода «оплодотворения от трех родителей» в Мексике родился первый ребенок – это мальчик.

Сейчас этому малышу уже пять месяцев, и он абсолютно здоров. Американские ученые, разработавшие эту методику, объяснили, что им удалось скорректировать ДНК ребенка на генном уровне, удавил из его эмбриона ген, вызывающий редкое заболевание – болезнь Лея. Ребенок, родившийся в иорданской семье, лишен этого гена, потому что в его ДНК он был заменен на ген, взятый из яйцеклетки здоровой женщины. Таким образом, у этого мальчика трое родителей – его биологические отец и мать, а также женщина-донор. Ген болезни Лея находится в митохондриальной ДНК, содержащей лишь 37 генов и отделенной от основной ДНК, что и сделало возможным проведение этой операции.

Болезнь Лея является неизлечимым недугом, передающимся по наследству и вызывающим заболевание ЦНС младенцев, ведущее к смерти. Мать ребенка оказалась носителем этого гена и двое ее предыдущих детей умерли в младенчестве, поэтому пара согласилась на участие в этом проекте. Эмбрионологи надеются, что в будущем эта пара станет не единственной, воспользовавшейся новым методом «оплодотворения от трех родителей», однако сейчас подобные операции разрешены лишь в Великобритании.

Горячая тема: С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
27 сен 2016
11206

Павло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

Зачистка усіх, хто 2014 року робив «Русскую весну» в Луганську триває. На переконання українського блогера Павла Правого «чистять» усіх, хто хоч щось знав, або хоча б теоретично міг знати про те, що

27 сен 2016
8619

Пономарь: главная новость этого дня

На календаре вторник очень насыщенной недели, и сегодня новостей совсем немного, но есть одна, которая очень важна для Украины. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет


Свежие новости

На плато Ай-Петри снесут все постройки

Теракт в Германии: на этот раз взорвали мусульманских мигрантов

Вбивці патрульних в Дніпрі обрали запобіжний захід

Для Украины и Грузии будет действовать особая норма приостановления безвизового режима – эксперт

СБУ блокировала попытку "тихой федерализации" Украины

У Мексиці живе перша дитина, народжена від трьох батьків

В Мексике родился первый в мире ребенок от трех родителей

Торжество російського правосуддя: в Уфі засудили чотирирічного хлопчика

Сотник прокомментировал важнейшие события в России в прямом эфире

Росія стрімко поринає в Середньовіччя

Олександр Сотник: Ще одна неприємна новина для Кремля

К 2050 году полностью исчезнет одна из европейских наций

В Раді немає депутатів, які підтримають особливий статус Донбасу, бо це буде хрест на їхній кар’єрі – Олег Саакян

Чудові новини з США

Не допомогло: Парасюк розповів, як три місяці каявся в монастирі

Швейцарці знову дивують

Решение о Brexit ведет к политическому расколу Великобритании

Появится ли в Украине эффективная система кибербезопасности?

Портніков: Українці занадто переймаються «безвізом», забуваючи, що це звичайна бюрократія

Експерт розповів як Україна і Росія «грають в неповноцінності»

 Новости за день