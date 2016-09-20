Влажность воздуха и здоровье человека

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Влажность воздуха – ключевой фактор, влияющий на состояние здоровья детей и взрослых. Для поддержания нормального уровня влажности в помещении сегодня используются увлажнители воздуха – специальные приборы, способные насыщать воздух молекулами воды.Они появились сравнительно недавно, и, естественно, не сразу завоевали доверие потребителей. Многие из нас до сих пор задумываются о целесообразности такого приобретения, а другие, зная о негативном влиянии сухого воздуха, пытаются изготовить увлажнители своими руками из подручных средств. Так чем опасен сухой воздух и почему увлажнитель воздуха необходим каждому горожанину? Следует начать с того, что согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения относительная влажность в помещении находится на отметке около 60%. В наших квартирах при работающих кондиционерах летом и системе отопления зимой он редко превышает 25%, т.е. влажность в наших домах в 2 раза ниже нормы! При дыхании таким воздухом наш организм теряет от 30 мл до 50 мл влаги за один час.Наиболее активное испарение идет с поверхности слизистых оболочек рото-глотки, органов дыхания. А это приводит к затруднению дыхания, заложенности носа, нарушению функционирования внутренних органов, и как следствие, к снижению иммунитета. Сухой воздух – главный «провокатор» рецидивов любых респираторных заболеваний. Чтобы не допустить снижения уровня влажности до критического для нашего здоровья, стоит запастись увлажнителем воздуха. Выбирая этот прибор, особое внимание нужно уделить трем основным критериям:- уровню шума;- время непрерывной работы прибора;- тип увлажнителя, т.е. принцип превращения влаги в пар.Для человека бесшумным будет считаться прибор, уровень шума которого составляет 45 Дб. Многие современные увлажнители являются абсолютно бесшумными. Однако здесь немаловажно отметить, что бюджетные модели ультразвуковых и паровых увлажнителей периодически «булькают», и это не очень приятно, особенно, если он будет работать ночью.Относительно времени непрерывной работы, то тут стоит обратить внимание на соотношение объема резервуара для воды и производительности прибора, т.е. какой объем воды он потребляет в течение 1 часа. Объем резервуара для воды должен обеспечивать непрерывную работу увлажнителя в течение минимум 7-8 часов, чтобы ночью вам не пришлось доливать воду в прибор. Некоторые модели оснащены ночным режимом работы, при включении которого испарение будет идти не так интенсивно, как днем. По типу увлажнения наиболее комфортным, если можно так выразиться, будет увлажнитель с естественным принципом испарения влаги. Ультразвуковые и паровые модели обладают одним пренеприятным недостатком – требуют использования дистиллированной воды, а паровые плюс к этому могут еще и обжечь вас, если вы нечаянно дотронетесь до горловины прибора. По эффективности и удобству эксплуатации лучшими в своем классе считаются климатические комплексы, работающие по принципу естественного испарения.