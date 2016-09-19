Туберкулез в Украине - не путаем с простудой и ОРВИ

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Туберкулез легких относится к категории старых и печально известных заболеваний. В древние времена эта болезнь была причиной большой смертности, но и сегодня не радует своими масштабами, продолжая отнимать не только силы и здоровье, но и жизни немалого количества пациентов. Туберкулез в человеческом организме может проявляться в различных формах, поражая:- внутренние органы;- костную систему;- центральную нервную систему.Но зачастую специалисты медицинской сферы диагностируют поражение легких туберкулезом. Это заболевание является довольно опасным и распространенным, независимо от всех мероприятий медицинской профилактики. Невозможно выделить ни одну страну, в которой бы не стоял остро вопрос распространения этой болезни. Как показывает статистика, развивающиеся страны страдают от туберкулеза легких, который приобрел масштабы эпидемии. К сожалению, с подобной ситуацией столкнулись и жители Украины.Туберкулез легких относится к тяжелым недугам инфекционного характера. Возбудитель болезни представлен микобактерией туберкулеза, больше известной как палочка Коха. Все микобактерии принято разделять на несколько разновидностей, особую опасность среди которых отводят микобактерии туберкулеза человека (МБТ). Для микобактерий, относящихся к данному типу, характерна высокая устойчивость к воздействию окружающей среды. Так, бактерии способны сохранять жизнеспособность не меньше 1 года даже в высохших мокротах. При этом под влиянием ультрафиолетовых лучей уничтожение палочки Коха возможно уже в течение считанных минут.В условиях столь огромных масштабов заражения туберкулезом важно помнить, что симптомы заболевания зачастую неспецифичные. Так, многие болезни сопровождаются повышенной утомляемостью, ознобом, потоотделением и признаками интоксикации организма. Но в условиях исключения различных патологий необходимо помнить и об обследовании на туберкулез. Необходимость расширенной диагностики в целях исключения опасного заболевания может быть обусловлена необъяснимым кашлем, который продолжается от 3 недель и более.Симптоматика туберкулеза представлена изменениями, для выявления которых зачастую назначают лабораторные и инструментальные исследования. Одним из наиболее популярных лабораторных критериев выявления инфицирования туберкулезом является известная проба Манту. На заболевание могут указывать и результаты исследования крови, свидетельствующие о повышенном количестве лейкоцитов.Коварность туберкулеза легких связана с отсутствием ярко выраженных симптомов на первых стадиях развития болезни. Как правило, процесс инфицирования остается незаметным для человеческого организма. К тому же после попадания в организм микобактерия может продолжительное время не вызывать ответной реакции, вплоть до наступления подходящего момента. Микобактерия активизируется на фоне ослабления иммунитета, поступления в организм недостаточного количества питательных веществ и различных недугов, подрывающих защитные силы.В частых случаях туберкулез легких проявляется признаками, которые свойственны другим инфекционным заболеваниям, поэтому его часто путают с простудой, ОРВИ, затяжным бронхитом. Нередко выявление туберкулеза легких носит случайных характер, если это происходит во время проведения рентгенологических исследований или флюорографии. Потенциальная симптоматика туберкулеза представлена потливостью в ночное время, вечернего субфебрилитета и продолжительного кашля.Избавиться от туберкулеза легких возможно только с помощью своевременного лечения, заключающегося в приеме противотуберкулезных средств и антибактериальных препаратов, относящихся к другим категориям. Для защиты печени во время тяжелой терапии зачастую назначают прием гепатопротекторов. Пациент обязан следовать основным принципам терапии, ведь от этого напрямую зависят положительные результаты лечения. Так, на заболевание следует воздействовать комплексом методов, состоящих не только из приема назначенных лекарств, но и следования требованиям санитарно-гигиенического режима, правильного питания, отказа от вредных привычек.Противотуберкулезная терапия отличается комбинированным подходом к борьбе с заболеванием, поэтому зачастую сопровождается одновременным назначением 4 препаратов. Лечение туберкулеза требует немалого времени и терпения. Досрочное прекращение терапии крайне нежелательно, необходимый курс приема препаратов составляет от 6 месяцев. По рекомендациям специалистов, основная фаза лечения должна сопровождаться последующей реабилитацией. Для этого можно выбрать как стационар, так и санаторий.