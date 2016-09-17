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В Бельгии провели первую эвтаназию ребенка

В Бельгии провели первую эвтаназию ребенка
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, в Бельгии была проведена первая эвтаназия в отношении несовершеннолетнего в соответствии с законом, разрешающим эвтаназию детей любого возраста, принятым в 2014 году.

Эвтаназия была совершена сегодня в отношении семнадцатилетнего предростка – об этом сегодня заявил бельгийский Национальный комитет по эвтаназии. Глава бельгийского ведомства сказал, что ребенок был болен серьезным недугом, однако больше не сообщил никаких подробностей.

Напоминаем, что эвтаназия для взрослых в Бельгии была легализирована в 2002 году, однако два года назад были внесены изменения в законодательство, согласно которым эту процедуру стало возможно проводить также в отношении детей. Обсуждение проекта этого закона вызвало сильный общественный резонанс, однако более чем 70% бельгийцев на референдуме заявили, что не против его принятия. Таким образом в 2014 году Бельгия стала единственной страной в мире, в которой разрешена эвтаназия человека любого возраста, в том числе ребенка без ограничений. В соседних с ней Нидерландах проведение эвтаназии является законным для детей старше 12 лет. В то же время, стоит учитывать, что эвтаназия предусматривают долгую и сложную процедуру предварительного согласования и Национальный комитет по эвтаназии может дать согласие на ее проведение только в случае соблюдения строгих правил.

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