Украинский фильм одержал победу на международном кинофестивале

Фильм украинского режиссера Станислава Гуренко «Dustards» получил платиновую награду известной международной кинопремии International Independent Film Awards (Лос-Анджелес, США) в номинации «Документальный фильм». Стоит отметить, что это первый украинский фильм, который был отмечен данной кинопремией.
История, описанная в «Dustards» рассказывает о 4 друзьях, которые решаются поехать в большое путешествие Украиной на мотоциклах. Съемки фильма, по словам режиссера, проходили круглосуточно 5 дней подряд в природных условиях, при этом без репетиций, имея лишь маршрут движения. Снимать пришлось в экстремальных условиях: сидя на дверях багажника автомобиля, который разгоняется до скорости 100 км/ч, с квадрокоптера и даже с парома.
Команда фильма хотела показать на экране своему зрителю диалог человека с природой, размышления о ценности мужской дружбы, о важности и сложности человеческого выбора, а также о том, как даже самое короткое путешествие может изменить навсегда тебя и твою жизнь.
International Independent Film Awards – международная независимая кинопремия, основанная в 2014 году и главной целью, которой является открывать миру новых интересных представителей из мира киноиндустрии.