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Украинский фильм одержал победу на международном кинофестивале

Украинский фильм одержал победу на международном кинофестивале
Фильм украинского режиссера Станислава Гуренко «Dustards» получил платиновую награду известной международной кинопремии International Independent Film Awards (Лос-Анджелес, США) в номинации «Документальный фильм». Стоит отметить, что это первый украинский фильм, который был отмечен данной кинопремией.

История, описанная в «Dustards» рассказывает о 4 друзьях, которые решаются поехать в большое путешествие Украиной на мотоциклах. Съемки фильма, по словам режиссера, проходили круглосуточно 5 дней подряд в природных условиях, при этом без репетиций, имея лишь маршрут движения. Снимать пришлось в экстремальных условиях: сидя на дверях багажника автомобиля, который разгоняется до скорости 100 км/ч, с квадрокоптера и даже с парома.
Команда фильма хотела показать на экране своему зрителю диалог человека с природой, размышления о ценности мужской дружбы, о важности и сложности человеческого выбора, а также о том, как даже самое короткое путешествие может изменить навсегда тебя и твою жизнь.

International Independent Film Awards – международная независимая кинопремия, основанная в 2014 году и главной целью, которой является открывать миру новых интересных представителей из мира киноиндустрии.
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