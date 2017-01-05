Новый сезон сериала «Твин Пикс» стартует в конце апреля

В Интернете появилась информация о том, что старт нового сезона сериала «Твин Пикс» намечен на последние дни апреля, передает replyua.net. Эта информация не может быть точной, поскольку создатели фильма не назвали официальную дату, однако в сети встречаются различные календари с изображением кадров из сериала, и на всех этих календарях проставлена дата – 30 апреля.
Также возле даты встречается надпись «Добро пожаловать в Твин Пикс». Многие пользователи уверены, что именно 30 апреля стартует новый сезон. Однако скептики утверждают, что это очень ловкий рекламный ход для того, чтобы привлечь к просмотру «Твин Пикса» максимальное число зрителей, поскольку новый сериал, в отличие от фильма 25-летней давности, не вызывает большого ажиотажа в мире.
Нужно отметить, что в начале девяностых «Твин Пикс» был назван самым захватывающим и популярным сериалом в США. Позже он был показан в десятках других стран и произвел сильнейшее впечатление на зрителей. В сериале рассказывается о мистических явлениях в небольшом городке, где все друг друга знают.