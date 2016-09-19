Сериал "Игра престолов" побил абсолютный рекорд премии "Эмми"

Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, прославившийся на весь мир сериал «Игра престолов» поразил всех своим рекордом, поставленным на вручении американской кинопремии «Эмми»-2016.
На ежегодной церемонии награждения премией «Эмми» британский сериал «Игра престолов» побил абсолютный рекорд, собрав 38 наград, а также получив наибольшее их число в трех номинациях. Драма в стиле фэнтези производства компании «HBO» вчера побила рекорд «Frasier» - американского ситкома, выходившего на телеканале NBC с 16 сентября 1993 года по 13 мая 2004 года, собравшего в свое время 37 наград «Эмми». Сериал получил главную награду американской кинопремии, а также девять технических наград в номинациях, связанных с работой декораторов, гримеров, костюмеров и других специалистов прикладного искусства.
Также в число британских кинозвезд, ставших обладателями награды в текущем году, вошла Мэгги Смит за лучшую роль в сериале «Аббатство Даунтон». Это уже третий раз, когда британская актриса была удостоена этой награды, однако ни на одной из этих церемоний она не присутствовала лично. Ведущий шоу вручения премии «Эмми» Джимми Киммел пошутил на этот счет: «Мы не пересылаем ей эти статуэтки. Мэгги, если ты хочешь получить ее, обратись в бюро находок». Лучшим телевизионным сериалом был признан сериал телеканала BBC One о Шерлоке Холмсе.
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