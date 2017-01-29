Превью фильма Джон Уик 2

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Джон Уик 2 – боевик и криминальный американский триллер от нашумевшего за последнее время режиссера Чада Стахелски. Главную роль сиквела все также играет талантливый актер Киану Ривз. Сюжет фильма повествует о лучшем киллере в отставке. Главного героя зовут Джон Уик. Он долго проработал профессиональным убийцей, которому не было равных. После чего перенасытился смертями и решил уйти на покой. Однако Джону не удается уйти из дел надолго, он не успевает отдохнуть и насладиться полноценной жизнью обычного человека, ведь в руки нужно снова брать оружие. Прошлое не может так просто отпустить человека, особенно такое тяжелое, как у Джона. Бывший напарник главного героя решил стать во главе тайной гильдии убийц. Джон же когда-то давал кровную клятву, поэтому обязан помощь другу. Профессиональный убийца отправляется в Рим, дабы сразиться с одним из наиболее опасных киллеров в мире.Немного интересных фактов: Фильм является вторым совместным проектом Лоренса Фишберна, а также Киану Ривзом после серии фильмов “Матрица” и предыдущей части “Джон Уик” Для того чтобы войти в роль и максимально подготовиться к своей роли, Киану Ривз усердно занимался с бывшим спецназовцем. Актера обучали одновременному применению двух огнестрельных оружий и бою с противником на близком расстояние. Режиссер картины Чад Стахелси раньше работал в роли каскадера в фильмах “Матрица”.В заключение хочется сказать, что нас ожидает захватывающий криминальный триллер с легендарным Киану Ривзом в главной роли. Фильм рассчитан на широкую аудиторию и выйдет 9 февраля этого года. Эта дата является официальной и пока нет ни единого намека о ее переносе. Остается только ждать и надеяться, что картина сможет дотянуть до уровня первой части и осветить некоторые моменты сюжетной линии. Стоит отметить, что режиссер Чад Стахелски подтвердил слухи о трилогии. Это значит, что нас ожидает еще один фильм о Джоне Уике. По слухам, его разработки уже ведутся достаточно давно.