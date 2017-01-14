Смех сквозь слезы 2+1 новая французская комедия

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Главный герой фильма ведет беззаботную и совершенно беспроблемную жизнь, однако однажды всё меняется в один миг. Его бывшая девушка подбрасывает под дверь ребенка, и теперь герою предстоит проделать определенный путь, чтобы отыскать мать младенца. Только все идет совсем не по плану…Малышка, сыгранная Глорией Колстон, просто умиляет своим очарованием. Сюжет в полной мере способствует раскрытию темы родительско-детских отношений. Сейчас папой-одиночкой уже никого не удивишь, так что, наверное, будет справедливо назвать кинокартину одой всем одиноким отцам. Пускай зрители сами решают, как им к этому относиться. Фильм отснят далеко не идеально, зато дает многие актуальные посылы. Например, о том, как поверхностно относится сегодняшняя молодежь к своим деткам, насколько важно понимать ценность жизни человеческой, как необходимо быть ребенку не только родителем, но и понимающим другом и просто родным по духу человеком.Из этой на первый взгляд сказочной истории можно почерпнуть много действительно жизненного и полезного. Благодаря подвижкам режиссера за кадром остается вся бюрократическая волокита. Фильм преисполнен забавными моментами, которые хочется пересматривать вновь и вновь, чтобы получить свою дозу позитивных эмоций. От картины веет некоторым французским шармом, как не крути. Как только появляется мама девочки, события начинают набирать обороты, и все идет совсем не так, как было задумано изначально.Вообще, первая половина фильма похожа на комедию, и только во второй части появляются реальные проблемы, которые высветляются во всей своей красе, преобразуя кинокартину в мелодраму. Просмотр финала не может не вызывать искренние слезы. Нужно сказать, что коктейль жанров, предлагаемый режиссером, пришелся по вкусу многим зрителям.