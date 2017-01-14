валюта
СпецтемаТрамп и Путин постоянно общаются - разведка США

Смех сквозь слезы 2+1 новая французская комедия

Смех сквозь слезы 2+1 новая французская комедия
Главный герой фильма ведет беззаботную и совершенно беспроблемную жизнь, однако однажды всё меняется в один миг. Его бывшая девушка подбрасывает под дверь ребенка, и теперь герою предстоит проделать определенный путь, чтобы отыскать мать младенца. Только все идет совсем не по плану…

Малышка, сыгранная Глорией Колстон, просто умиляет своим очарованием. Сюжет в полной мере способствует раскрытию темы родительско-детских отношений. Сейчас папой-одиночкой уже никого не удивишь, так что, наверное, будет справедливо назвать кинокартину одой всем одиноким отцам. Пускай зрители сами решают, как им к этому относиться. Фильм отснят далеко не идеально, зато дает многие актуальные посылы. Например, о том, как поверхностно относится сегодняшняя молодежь к своим деткам, насколько важно понимать ценность жизни человеческой, как необходимо быть ребенку не только родителем, но и понимающим другом и просто родным по духу человеком.

Из этой на первый взгляд сказочной истории можно почерпнуть много действительно жизненного и полезного. Благодаря подвижкам режиссера за кадром остается вся бюрократическая волокита. Фильм преисполнен забавными моментами, которые хочется пересматривать вновь и вновь, чтобы получить свою дозу позитивных эмоций. От картины веет некоторым французским шармом, как не крути. Как только появляется мама девочки, события начинают набирать обороты, и все идет совсем не так, как было задумано изначально.

Вообще, первая половина фильма похожа на комедию, и только во второй части появляются реальные проблемы, которые высветляются во всей своей красе, преобразуя кинокартину в мелодраму. Просмотр финала не может не вызывать искренние слезы. Нужно сказать, что коктейль жанров, предлагаемый режиссером, пришелся по вкусу многим зрителям.


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп и Путин постоянно общаются - разведка США
Важное за сутки
14 янв 2017
13346

Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию

Воюющие на стороне пророссийских боевиков на украинских землях Донбасса российские военнослужащие получили указание от командования российско-террористических войск, в котором речь идет о том, что

14 янв 2017
7035

Известная участница АТО из Чечни поделилась своим прогнозом о восстании на Донбассе

Снайпер из Чечни Амина Окуева, воевавшая на стороне Украины в районе проведения АТО, заявила, что проживающие на оккупированных Россией территориях люди уже полностью уверенны в том, что ничего

14 янв 2017
6125

Портников: РФ может признать «ЛНР» и «ДНР», после чего легализует формирования боевиков

В случае, если Россия признает террористические «ЛНР» и «ДНР», сразу за этим последует легализация формирований боевиков по осетинскому сценарию, когда их корпуса стали частью ВС РФ, и служба будет

Последние новости

Нацгвардию возглавляют сепаратисты и там действует коррупция, - нардеп

Війська коаліції звільнили від терористів університет

Компания SpaceX успешно запустила еще одну ракету

Поки Кремль влаштовує істерику, у Польщі вітають прибуття військ НАТО

Портников: в ближайшее время мы увидим, готов ли Трамп противостоять Путину

Кремль через «руководство» ОРДЛО пытается выпустить экс-беркутовцев

Литва відгородиться від Росії стіною

Німецька розвідка: Росія намагається розвалити ЄС

Смех сквозь слезы 2+1 новая французская комедия

Гройсман рассказал о цели Украины на 2017 год

Тука: в 2017 году Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины

Нидерланды намерены блокировать выход Великобритании из ЕС

Сушко озвучил варианты прекращения боевых действий на востоке Украины

Советник Трампа говорил с послом России в США пять раз

Нардеп: проти нас воює Росія, ми захищаємось як можемо

Трамп заявил, что отменит санкции, если Россия "окажется полезной"

Трамп об отмене санкций с РФ: «если мы ладим и, если Россия действительно помогает нам, то все возможно»

Израильтяне отказываются от платных пакетов

Блогер: В Украине идет война агитаторов, а не специалистов

Експерт спрогнозував курс гривні у 2017 році

 Новости за день