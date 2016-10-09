Одесская киностудия приготовила украинцам отличный подарок

На канале YouTube теперь все киноманы смогут посмотреть картины, которые Одесская киностудия выпустила в течение почти ста лет. По информации replyua.net со ссылкой на сайт киноиндустрии, на канале теперь доступны абсолютно все фильмы Одесской киностудии, отснятые с 1918 года.
В сообщении говорится о том, что, помимо самых известных картин, которые успели полюбиться украинскому зрителю, на канале можно найти и те картины, которые никогда не транслировались на телеканалах. Напомним, что среди самых кассовых фильмов, снятых на Одесской киностудии, нужно отметить «Весну на Заречной улице» с Николаем Рыбниковым, «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким (большинство сцен этого сериала было отснято на старых улицах Одессы), «Три мушкетера» с Михаилом Боярским.
Также в списке присутствуют такие хиты, как «Приключения Петрова и Васечкина», «Криминальный талант», «Военно-полевой роман», «Вертикаль». Всего в списке представлено больше 400 фильмов, в том числе, и черно-белые картины, снятые в 1918-1945 годах.
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