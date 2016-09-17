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Глубоководный горизонт

Глубоководный горизонт
Последний фильм Питера Берга, с Куртом Расселом, Марком Уолбергом и Кейт Хадсон в главных ролях, про взрыв одноименной нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 году, основанный на реальных событиях. Среди взрывов, фонтанов нефти, адского пламени, клубящегося дыма, криков и всепоглощающего хаоса временами трудно уловить суть диалогов в фильме-катастрофе «Глубоководный горизонт». Фильм реалистично, красочно и насыщенно описывает самую масштабную нефтяную катастрофу в американской истории, и создателям фильма это несомненно удалось.

Воодушевлённые успехом саги про афганскую войну «Уцелевший» в 2014 году, режиссёр Питер Берг и исполнитель главной роли Марк Уолберг снова преподносят нам суровую драму про инцидент, вызвавший экологическую катастрофу и всемирный скандал. Это случилось 20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе в 80 километрах от побережья штата Луизиана на плавучей нефтяной платформе «Deepwater Horizon» британской компании BP. Кто главный злодей – это очевидно. Это управляющий BP Дональд Видрайн (Джон Малкович), скользкий тип, который ради собственной выгоды настаивал на ускорении добычи нефти, несмотря на то, что некоторые тесты заставляли усомниться в надёжности оборудования. Одержимому жаждой наживы начальству отважно пытаются противостоять старший механик Джимми Харрел (Курт Рассел) и главный электрик Майк Вильямс (Марк Уолберг), но жадные боссы в упор не замечают их разумные предостережения.

Хаос и всеобщая суматоха начинаются очень быстро. Едва стрелки приборов достигли красной отметки, сквозь пол хлынули фонтаны нефти, металлические крепления сорвало, вода просочилась внутрь, и всё охватили пламя и едкий дым. С этого момента слова перестали что-либо значить, и все происходящее на экране целиком переключилось на действие. Все превратилось в кромешный ад, когда стало очевидно, что потушить разбушевавшийся пожар нет никакой возможности. Огонь застал всех неожиданно, и это действительно чудо, что удалось обойтись всего 11 жертвами, ведь их могло быть несколькими десятками больше.

Режиссер по минимуму задействовал в фильме компьютерную графику по минимуму, многие сцены снимались на реальной оснастке, и в итоге фильм выглядит очень реалистично. Сто семь минут насыщенного непрерывным экшеном натуралистичного фильма пролетают незаметно.



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